Волгоградское предприятие хранило зараженный подсолнечник



Некоторое время назад от ООО «Органика» в надзорный орган поступило заявление на выдачу карантинного сертификата на 500 тонн подсолнечника, которые находились на хранении у ООО «Антонов В.А.» на территории Киквидзенского района Волгоградской области.

При проведении экспертизы отобранных образцов в лаборатории «ВНИИКР» было выявлено, что продукция заражена растением Амброзия трехраздельная.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Россельхознадзора, данное растение является одним из самых вредоносных сорняков. Семена амброзии снижают урожайность сельскохозяйственных культур, затрудняют уборку урожая и засоряют его, а также плохо влияют на здоровье людей.

Руководство предприятия не известило ведомство о признаках заражения подкарантинной продукции. В результате юридическое лицо было оштрафовано.

Полина Макарова

Фото: globallookpress