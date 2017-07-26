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Волгоградское предприятие хранило зараженный подсолнечник Печать
Скандалы и ЧП
26.07.2017 11:57

Волгоградское предприятие хранило зараженный подсолнечник

Сотрудники Россельхознадзора обнаружили 500 тонн подсолнечника, зараженного сорняком.


Некоторое время назад от ООО «Органика» в надзорный орган поступило заявление на выдачу карантинного сертификата на 500 тонн подсолнечника, которые находились на хранении у ООО «Антонов В.А.» на территории Киквидзенского района Волгоградской области.

При проведении экспертизы отобранных образцов в лаборатории «ВНИИКР» было выявлено, что продукция заражена растением Амброзия трехраздельная.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Россельхознадзора, данное растение является одним из самых вредоносных сорняков. Семена амброзии снижают урожайность сельскохозяйственных культур, затрудняют уборку урожая и засоряют его, а также плохо влияют на здоровье людей.

Руководство предприятия не известило ведомство о признаках заражения подкарантинной продукции. В результате юридическое лицо было оштрафовано.

Полина Макарова
Фото: globallookpress

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