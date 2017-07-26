Волгоградское предприятие хранило зараженный подсолнечник

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|26.07.2017 11:57
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При проведении экспертизы отобранных образцов в лаборатории «ВНИИКР» было выявлено, что продукция заражена растением Амброзия трехраздельная.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Россельхознадзора, данное растение является одним из самых вредоносных сорняков. Семена амброзии снижают урожайность сельскохозяйственных культур, затрудняют уборку урожая и засоряют его, а также плохо влияют на здоровье людей.
Руководство предприятия не известило ведомство о признаках заражения подкарантинной продукции. В результате юридическое лицо было оштрафовано.
Полина Макарова
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