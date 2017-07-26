Волгоградский областной суд изменил приговор Воллжского городского суда в отношении 41-летнего Дениса Поветкина и 30-летней Ксении Терентьевой.

Они были признаны виновными в мошенничестве в сфере компьютерной информации.

Напомним, что семейная пара разработала специальные компьютерные скрипты. Когда пользователь в интернете натыкался на него, в браузере всплывало окно с информацией о блокировке.

В сообщении говорилось о том, что пользователь заблокирован правоохранительными органами за просмотр порнографических материалов и для продолжения работы следует заплатить штраф.

- Посетителю сайта предлагалось оплатить штраф в размере от 1 тыс до 4 тыс рублей путем пополнения баланса указанного абонентского номера оператора мобильной связи. В случае неуплаты пользователь предупреждался об уголовной ответственности, - сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе региональной прокуратуры.

Таким образом, злоумышленникам удалось «заработать» больше 24 тысяч рублей.

Хакеры были задержаны в декабре 2016 года в международном аэропорту «Домодедово» Семейная пара долгое время скрывалась от полиции на территории Королевства Тайланд.

В результате Поветкин был приговоре к 2 годам 5 месяцам лишения свободы условно, а Терентьева – к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно.

Юлия Соболева

Фото: ГУ МВД России