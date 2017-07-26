Бывший губернатор региона попал на фото во время отдыха в Юрмале
Экс-глава Владивостока Владимир Николаев выложил летние фото вместе с Сергеем Боженовым. ....
В Волгограде глава города в электронном виде отчитался о работе гордумы
19 июля в ходе заседания гордумы Андрей Косолапов без доклада отчитался о работе представительного о....
|Семья из Волжского получила наказание за вымогательство на порносайтах
|Скандалы и ЧП Волгоград
|26.07.2017 14:49
|
Волгоградский областной суд изменил приговор Воллжского городского суда в отношении 41-летнего Дениса Поветкина и 30-летней Ксении Терентьевой.
Они были признаны виновными в мошенничестве в сфере компьютерной информации.
Напомним, что семейная пара разработала специальные компьютерные скрипты. Когда пользователь в интернете натыкался на него, в браузере всплывало окно с информацией о блокировке.
В сообщении говорилось о том, что пользователь заблокирован правоохранительными органами за просмотр порнографических материалов и для продолжения работы следует заплатить штраф.
- Посетителю сайта предлагалось оплатить штраф в размере от 1 тыс до 4 тыс рублей путем пополнения баланса указанного абонентского номера оператора мобильной связи. В случае неуплаты пользователь предупреждался об уголовной ответственности, - сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе региональной прокуратуры.
Таким образом, злоумышленникам удалось «заработать» больше 24 тысяч рублей.
Хакеры были задержаны в декабре 2016 года в международном аэропорту «Домодедово» Семейная пара долгое время скрывалась от полиции на территории Королевства Тайланд.
В результате Поветкин был приговоре к 2 годам 5 месяцам лишения свободы условно, а Терентьева – к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
14:49
Семья из Волжского получила наказание за вымогательство на порносайтах
-
14:06
В Советском районе начали демонтаж разрушенного дома
-
13:07
Администрация Волгограда возьмет в лизинг скоростные трамваи
-
11:57
Волгоградское предприятие хранило зараженный подсолнечник
-
11:41
В региональной полиции прошли кадровые перестановки
-
11:27
Под Волгоградом силовики задержали шизофреничку при попытке пересечь границу страны
-
11:05
В Волгограде наградили спасителя девушки от опасного преступника
-
10:42
Волгоградское УФСИН подвело итоги работы за первое полугодие
-
10:35
В конце недели регион накроет 40-градусная жара
-
10:03
В Волгограде будут судить пожилого предпринимателя за незаконное получение кредитов
-
09:55
На Самарском разъезде полностью изменят схему движения
-
09:18
Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП в Иловлинском районе
-
25.07.2017 04:10
Третье место на «Мундиалито»
-
25.07.2017 02:51
«Динамо» выбило «Ротор-2» из Кубка России
Самое читаемое
-
14:49
Семья из Волжского получила наказание за вымогательство на порносайтах
-
11:57
Волгоградское предприятие хранило зараженный подсолнечник
-
11:27
Под Волгоградом силовики задержали шизофреничку при попытке пересечь границу страны
-
10:03
В Волгограде будут судить пожилого предпринимателя за незаконное получение кредитов
-
09:18
Полиция ищет свидетелей смертельного ДТП в Иловлинском районе
-
24.07.2017 16:34
Экс-замначальника колонии заставлял подчиненных ремонтировать его дом
-
24.07.2017 16:17
В Волгоградской области 5 человек насмерть отравились спиртом
Последние комментарии
-
Бывший губернатор региона попал на фото во время отдыха в Юрмале
-
Ну чё правильно. В России наворовали, оставили после себя разбитые дороги и мусор и поехали прожигать ... >>
-
-
В Камышине студент колледжа до смерти избил новорожденного ребенка
-
Таким зверям - сразу пожизненное ! >>
-
-
Волгоград накрыл едкий смог
-
Несколько районов Волгограда останутся без горячей воды
-
У нас в Ворошиловском районе, на улице Кузнецкой, уже два дня подряд с утра до вечера отключают горячую ... >>
-
-
Под Волгоградом чиновник и его сообщники изнасиловали молодую женщину