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Полиция Краснооктябрьского района ищет мошенника Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
26.07.2017 15:27

Полиция Краснооктябрьского района ищет мошенника

ГУ МВД по Волгограду разместило ориентировку на преступника из Саратовской области.

Отдел полиции №2 в Краснооктябрьском районе ведет розыск Никитина Сергея Александровича 1986 года рождения. Уроженец города Маркс Саратовской области подозревается в нескольких эпизодах мошенничества.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро», особые приметы молодого человека: славянская внешность, темные волосы, борода. Рост составляет около 175-180 см.

Правоохранители просят всех, кто что-либо знает о разыскиваемом, сообщить по телефону 02.

Юлия Соболева
Фото: ГУ МВД по Волгограду

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