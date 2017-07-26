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|Полиция Краснооктябрьского района ищет мошенника
|Скандалы и ЧП Волгоград
|26.07.2017 15:27
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Отдел полиции №2 в Краснооктябрьском районе ведет розыск Никитина Сергея Александровича 1986 года рождения. Уроженец города Маркс Саратовской области подозревается в нескольких эпизодах мошенничества.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро», особые приметы молодого человека: славянская внешность, темные волосы, борода. Рост составляет около 175-180 см.
Правоохранители просят всех, кто что-либо знает о разыскиваемом, сообщить по телефону 02.
Юлия Соболева
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