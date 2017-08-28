В Красноармейском районе наркоман сорвал с продавца цепочку

Информация о грабеже поступила в отдел полиции №8 от 25-летнего продавца. Женщина рассказала, что прямо на рабочем месте к ней подошел неизвестный парень, сорвал цепочку и убежал.

Задержать вора правоохранители смогли почти сразу по горячим следам. Грабителем оказался 24-летний безработный и ранее судимый волгоградец.

Объяснить свои действия подозреваемый не смог, так как находился под действием наркотиков.

В итоге было возбуждено уголовное дело. Наркоману грозит до 4 лет лишения свободы.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»