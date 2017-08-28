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В Красноармейском районе наркоман сорвал с продавца цепочку Печать
Скандалы и ЧП
28.08.2017 10:40

В Красноармейском районе наркоман сорвал с продавца цепочку

Полиция задержала молодого человека, который под действием наркотиков совершил грабеж.

Информация о грабеже поступила в отдел полиции №8 от 25-летнего продавца. Женщина рассказала, что прямо на рабочем месте к ней подошел неизвестный парень, сорвал цепочку и убежал.

Задержать вора правоохранители смогли почти сразу по горячим следам. Грабителем оказался 24-летний безработный и ранее судимый волгоградец.

Объяснить свои действия подозреваемый не смог, так как находился под действием наркотиков.

В итоге было возбуждено уголовное дело. Наркоману грозит до 4 лет лишения свободы.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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