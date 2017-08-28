ОАО ЕДКММ
Под Волгоградом при столкновении с грузовиком погибла пассажирка "Лады Гранта" Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
28.08.2017 10:52

Под Волгоградом в ДТП погибла женщина

Трагедия произошла накануне ночью на автодороге "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград".

Как сообщили "СоцИнформБюро", 27 августа 36-летний водитель, управляя автомашиной "Лада Гранта", в 04:15 двигался по автодороге "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" со стороны р.п. Быково в сторону Волжского. На 750 км водитель не справился с управлением и столкнулся с двигающимся в попутном направлении грузовым автомобилем "Фредлайнер", под управлением 33-летнего водителя. После этого "Лада Гранта" перевернулась.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 30-летняя пассажирка автомобиля "Лада Гранта" погибла, водитель с тяжелыми травмами доставлен в больницу, - прокомментировали в ведомстве.

Надира Коннова
ФОТО: ГУ МВД России по Волгоградской области

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru