Как сообщили "СоцИнформБюро", 27 августа 36-летний водитель, управляя автомашиной "Лада Гранта", в 04:15 двигался по автодороге "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" со стороны р.п. Быково в сторону Волжского. На 750 км водитель не справился с управлением и столкнулся с двигающимся в попутном направлении грузовым автомобилем "Фредлайнер", под управлением 33-летнего водителя. После этого "Лада Гранта" перевернулась.

- В результате дорожно-транспортного происшествия 30-летняя пассажирка автомобиля "Лада Гранта" погибла, водитель с тяжелыми травмами доставлен в больницу, - прокомментировали в ведомстве.

Надира Коннова

ФОТО: ГУ МВД России по Волгоградской области