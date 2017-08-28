Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 27 августа в 05:40 57-летний водитель, управляя автомашиной "Деу Матиз", следовал по федеральной автодороге М-6 "Каспий" со стороны Москвы в сторону Волгограда. На 727 км водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной "Вольво FH", под управлением 27-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель автомобиля "Деу Матиз" от полученных травм скончался на месте трагедии.

Надира Коннова

ФОТО: ГУ МВД России по Волгоградской области