Полиция задержала волгоградских поджигателей

Найдены подростки, которые на прошлой неделе подожгли сухую траву в Дзержинском районе. Сильное возгорание произошло 25 августа около 11 часов утра неподалеку от дома №17 по улице Космонавтов в лесопосадке. В ходе осмотра места происшествия полиция нашла 6 очагов возгораний. Предполагаемых поджигателей смогла запечатлеть камера видеорегистратора одного из авто. Сегодня поджигателей полицейским удалось найти. Ими оказались двое жителей Краснооктябрьского района 15 и 17 лет. Сейчас с подростками работают следователи. Юношам грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до 8 лет. Юлия Соболева

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области < Предыдущая Следующая >