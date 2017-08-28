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Полиция задержала волгоградских поджигателей Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
28.08.2017 11:32

Полиция задержала волгоградских поджигателей

Найдены подростки, которые на прошлой неделе подожгли сухую траву в Дзержинском районе.

Сильное возгорание произошло 25 августа около 11 часов утра неподалеку от дома №17 по улице Космонавтов в лесопосадке.

В ходе осмотра места происшествия полиция нашла 6 очагов возгораний. Предполагаемых поджигателей смогла запечатлеть камера видеорегистратора одного из авто.

Сегодня поджигателей полицейским удалось найти. Ими оказались двое жителей Краснооктябрьского района 15 и 17 лет.

Сейчас с подростками работают следователи. Юношам грозит крупный штраф или лишение свободы на срок до 8 лет.

Юлия Соболева
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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