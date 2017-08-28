Волгоград одним росчерком пера переименовали в Калач-на-Дону

Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на ИА "Волга-Каспий", блогер из Калача-на-Дону Олег Горбунов запечатлел установленные в конце прошлой недели указатели с изображениями скульптуры "Родина-мать-зовет" и солдата с площади "Стоявших насмерть", подписанные как "Калач-на-Дону". Блогер отметил, что это вызвало недоумение и стало поводом для шуток не только со стороны местных жителей, но и проезжающих мимо автомобилистов.

По словам Олега Горбунова, этот участок дороги М21 должны были принимать после ремонта.

- Установили новые столбы освещения, а на них повесили вот такие странные таблички, - цитирует информагентство слова блогера.

Житель Волгоградской области отмечает, что логичнее было бы украсить таблички к приезду "высоких гостей" главными символами Калача, коими являются герб города, памятная стела и монумент "Соединение фронтов".

Олег Горубнов пошутил, что Волгограду было дано радикально удачное имя – город-герой Калач-на-Дону. Калач переименуют в Волгоград и будут там одни из лучших дорог в России, а также сильный и жесткий мэр с немецкой фамилией. Кроме того, в городе появятся фонтаны, пешеходные зоны и очень высокий индекс жилищного строительства.

Надира Коннова

ФОТО: Олег Горбунов