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Два волжанина похитили аккумуляторы от дорожных камер, чтобы установить в своё авто Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
28.08.2017 14:12

Два волжанина похитили аккумуляторы от дорожных камер, чтобы установить в своё авто

Полиция задержала подозреваемых в краже аккумуляторов из комплексов фото- видеофиксации ПДД.

О взломе ящиков дорожных систем фото-видеофиксации полицейским стало известно 2 августа 2017 года. Тогда пропажу четырех аккумуляторов удалось обнаружить на 111 километре трассы «Волгоград-К.Шахтинский».

При проведении оперативно-разыскных мероприятий участковому Суровиникского района удалось поймать похитителей. Ими оказались два жителя Волжского 22 и 24 лет.

Полицейским молодые люди пояснили, что украли 35-килограмовые аккумуляторы на сумму 170 тысяч рублей, чтобы использовать в своей машине ВАЗ-2108.

Похищенное было изъято. Теперь воришкам грозит до 5 лет тюрьмы.

Юлия Соболева
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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