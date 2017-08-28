Пострадавшим от пожаров в регионе выплатят от 10 до 50 тысяч рублей
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|Пострадавшим от пожаров в регионе выплатят от 10 до 50 тысяч рублей
|Скандалы и ЧП Волгоград
|28.08.2017 15:58
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Губернатор провел оперативное совещание по вопросу поддержки граждан, пострадавших от степных пожаров на прошлой неделе.
На мероприятии глава региона сообщил, что уже сформирован список из 46 семей, которые нуждаются в помощи. Всем этим людям будет выплачено от 10 до 50 тысяч рублей в зависимости от утраты имущества.
Вице-губернатору Евгению Харичкину Андрей Бочаров поручил сформировать полный отчет о проделанной работе для отправки его в Правительство на комиссию по ЧС.
Своих заместителей, глав местных администраций и депутатов губернатор призвал оказать полную поддержку пострадавшим людям.
Напомним, что на прошлой неделе Волгоградская область оказалась во власти огненной стихии. Сильные пожары были зафиксированы более чем в 10 районах области, включая областной центр. Борьбу с огнем вели спасатели, полицейские, бойцы Росгвардии, военные, общественники, добровольцы, простые жители. Была привлечена авиация МЧС.
После посещения Волгограда глава МЧС Владимир Пучков доложил Президенту о ходе ликвидации пожаров. В этой связи Владимир Путин поручил правительству продолжить оказывать необходимую помощь пострадавшим при пожарах, а правоохранительным органам – «досконально разобраться в причинах произошедшего».
Юлия Соболева
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