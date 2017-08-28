Пострадавшим от пожаров в регионе выплатят от 10 до 50 тысяч рублей

Губернатор провел оперативное совещание по вопросу поддержки граждан, пострадавших от степных пожаров на прошлой неделе.

На мероприятии глава региона сообщил, что уже сформирован список из 46 семей, которые нуждаются в помощи. Всем этим людям будет выплачено от 10 до 50 тысяч рублей в зависимости от утраты имущества.

Вице-губернатору Евгению Харичкину Андрей Бочаров поручил сформировать полный отчет о проделанной работе для отправки его в Правительство на комиссию по ЧС.

Своих заместителей, глав местных администраций и депутатов губернатор призвал оказать полную поддержку пострадавшим людям.

Напомним, что на прошлой неделе Волгоградская область оказалась во власти огненной стихии. Сильные пожары были зафиксированы более чем в 10 районах области, включая областной центр. Борьбу с огнем вели спасатели, полицейские, бойцы Росгвардии, военные, общественники, добровольцы, простые жители. Была привлечена авиация МЧС.

После посещения Волгограда глава МЧС Владимир Пучков доложил Президенту о ходе ликвидации пожаров. В этой связи Владимир Путин поручил правительству продолжить оказывать необходимую помощь пострадавшим при пожарах, а правоохранительным органам – «досконально разобраться в причинах произошедшего».

Юлия Соболева

Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области