Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области, информация о том, что на 617 километре автодороги М-4 "ДОН" в Бобровском районе на проезжей части сломался автобус "Сетра", следовавший по рейсу "Волгоград-Москва", поступила в полицию в воскресенье в 23:00.

На место происшествия незамедлительно направились стражи порядка и выяснили, что у автобуса поломка двигателя.

- В салоне транспортного средства находились 50 человек, 15 из них - дети. Всех пассажиров доставили в кафе, а водителя в автомагазин для покупки запчастей. Неисправный автобус эвакуировали на безопасный участок дороги, - прокомментировали в ведомстве.

Примерно в в 4 часа утра 28 августа всех пассажиров неисправного автобуса "Сетра" пересадили в прибывший автобус "Неоплан" и отправили по маршруту следования.

Надира Коннова

ФОТО: МВД России