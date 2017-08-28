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В Волгограде фельдшер надругался над 10-летним сыном пациента Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
28.08.2017 22:35

В Волгограде фельдшер надругался над 10-летним сыном пациента

28 августа Советский районный суд удовлетворил ходатайство следователя о заключении 29-летнего подозреваемого под стражу.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, сегодня Советским районным судом рассмотрено и удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 29-летнему местному жителю, который подозревается в надругательстве над 10-летним мальчиком.

Инцидент произошел еще 10 мая 2017 года. Фельдшер одной из подстанций скорой помощи города Волгограда прибыл по экстренному вызову для оказания медицинской помощи 41-летнему мужчине, испытывающему боли в сердце. Медработник увидел, что в квартире помимо больного находится его 10-летний сын. 29-летний мужчина попросил ребенка помочь ему установить капельницу. Когда мальчик вышел в коридор квартиры, то фельдшер проследовал за ним и надругался над школьником.

16 июня мужчина понял, что избежать уголовной ответственности за совершенное преступление ему не удастся. Злоумышленник совершил побег, в связи с чем его объявили в розыск. Задержать беглого преступника удалось только спустя более 2 месяцев. Оказалось, что все это время фельдшер находился на территории Святовознесенского мужского монастыря в Луганской народной Республике.

В настоящее время следователи продолжают собирать доказательства по этому делу.

Надира Коннова
ФОТО: СУ СКР по Волгоградской области

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