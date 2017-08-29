Под Волгоградом задержали фальшивомонетчиков из Тверской области

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в городской аптеке двое жителей Тверской области за медикаменты попытались расплатиться 5-тысячной купюрой. Фармацевт рассмотрела банкноту и поняла, что она поддельная. Женщина отказалась принимать её к оплате. После неудачной сделки, покупатели уехали на иномарке, а сотрудник аптеки позвонила в полицию, сообщив марку и госномер машины.

В этот же вечер автомашину, на которой передвигались злоумышленники, заметили сотрудники ГИБДД на одной из автодорог Новоаннинского района. Подозреваемых удалось задержать. Ими оказались двое безработных жителей Тверской области в возрасте 25 и 36 лет.

Оперативники осмотрели автомобиль и изъяли 12 купюр номиналом 5 тысяч рублей.

- Изъятое было направлено на исследование в Экспертно-криминалистический центр регионального ГУ МВД России. Экспертиза показала, что данные банкноты изготовлены не производством Госзнак, - прокомментировали в ведомстве.

По месту жительства задержанных на территории Тверской области провели обыски и изъяли: мобильные телефоны, платежные пластиковые карты, автотранспортные документы и иные предметы, которые имеют значение для расследования уголовного дела.

Подозреваемые сознались в содеянном и пояснили, что фальшивые купюры они приобрели у неизвестного лица по цене 2 тысячи рублей за одну 5-тысячную банкноту. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг". Жителям Тверской области грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

В ходе последующих мероприятий полицейские обнаружили еще три фальшивые купюры, которыми злоумышленники расплатились в торговых точках Новоаннинского района.

ГУ МВД России по Волгоградской области просит всех, у кого имеется информация об аналогичных фактах сбыта фальшивых денежных купюр данными лицами, сообщить об этом в полицию.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"