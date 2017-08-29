Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в Краснооктябрьском районе 28 августа 62-летний водитель примерно в 18:30 на автомашине "ВАЗ-2110" двигался по улице Вершинина со стороны ул. П. Гончарова в сторону улицы М. Еременко. Напротив дома №5А по ул.Вершинина наехал на 7-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. На момент происшествия ребенок находился без сопровождения взрослых, без световозвращающих элементов на одежде.

В результате дорожно-транспортного происшествия школьника с травмами доставили в больницу.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"