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На севере Волгограда водитель на "десятке" сбил 7-летнего ребенка Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
29.08.2017 10:00

На севере Волгограда водитель на

Мальчик без сопровождения взрослых переходил дорогу в неположенном месте.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в Краснооктябрьском районе 28 августа 62-летний водитель примерно в 18:30 на автомашине "ВАЗ-2110" двигался по улице Вершинина со стороны ул. П. Гончарова в сторону улицы М. Еременко. Напротив дома №5А по ул.Вершинина наехал на 7-летнего пешехода, который переходил дорогу в неустановленном месте, в зоне видимости пешеходного перехода. На момент происшествия ребенок находился без сопровождения взрослых, без световозвращающих элементов на одежде.

В результате дорожно-транспортного происшествия школьника с травмами доставили в больницу.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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