В центре Волгограда в тройном ДТП пострадала 4-летняя девочка

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 28 августа в 11:15 40-летняя женщина-водитель на автомобиле "Ниссан Жук" двигалась по ул. Хиросимы со стороны ул. Пархоменко в сторону ул. Рокоссовского. Напротив дома № 6 по ул. Хиросимы автоледи во 2 ряду столкнулась с впереди идущей автомашиной "ВАЗ-2115", под управлением 26-летнего водителя. От удара "пятнадцатую" откинуло на впереди движущуюся автомашину "Рено Логан", под управлением 63-летнего водителя.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 4-летняя пассажирка автомашины "Ниссан Жук". Девочку, которая находилась на правом переднем сиденье в детском удерживающем устройстве, с травмами доставили в больницу.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"