Под Волгоградом адвокат хранил в доме боеприпасы

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, 23 августа Котельниковский следственный отдел возбудил уголовное дело по факту обнаружения в доме местного жителя основных частей огнестрельного оружия и боевых патронов.

50-летний мужчина, увлекающийся историей ВОВ, на протяжении нескольких лет в составе поискового отряда выезжал в различные районы Смоленской, Волгоградской, Ленинградской областей для поиска и дальнейшего перезахоронения останков солдат времен войны.

- Мужчина решил создать на территории своего домовладения экспозицию. Он собрал там предметы, связанные с жизнью, бытом, амуницией солдат обоих армий. В числе экспонатов, кроме прочего, имелись и предметы вооружения, - рассказала "СоцИнформБюро" и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Ксения Кривенцова.

Сотрудники регионального УФСБ России помимо непригодного для стрельбы оружия, в доме адвоката обнаружили боевые патроны, а также винтовки и карабины.

Сейчас следователи проводят дальнейшие следственные действия.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"