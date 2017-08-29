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В Волгограде подорвали три бомбы Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
29.08.2017 13:27

В Волгограде подорвали три бомбы

Сотрудники МЧС обезвредили боеприпасы времен Великой Отечественной войны.

Пиротехники Донского спасательного центра МЧС России уничтожили бомбы сегодня, 29 августа, около 12.30 на территории Орловского песчаного карьера.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, специалисты уничтожили путем подрыва две авиабомбы ФАБ-50 и ФАБ-100. Они были найдены во время земляных работ в ст. Бетонная в Дзержинском районе.

Еще одна ликвидированная бомба ФАБ-100 была найдена в районе улицы Рокоссовского.

В Волгограде подорвали три бомбы

Напомним, что с начала года в регионе удалось найти и обезвредить 10 боеприпасов времен ВОВ. Последняя из них была обнаружена на улице Краснознаменской в Центральном районе.

Юлия Соболева
Фото: МЧС по региону

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Комментарии   

 
-1 #1 Виктория 29.08.2017 14:11
Кто придумает такие заголовки? Во-первых, не подорвались, а уничтожены ( они не сами подорвались), а во- вторых, не в Волгограде, а в Волгоградской области. Потому что это Городищенский район.
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