В Волгограде подорвали три бомбы

Пиротехники Донского спасательного центра МЧС России уничтожили бомбы сегодня, 29 августа, около 12.30 на территории Орловского песчаного карьера.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС по региону, специалисты уничтожили путем подрыва две авиабомбы ФАБ-50 и ФАБ-100. Они были найдены во время земляных работ в ст. Бетонная в Дзержинском районе.

Еще одна ликвидированная бомба ФАБ-100 была найдена в районе улицы Рокоссовского.

Напомним, что с начала года в регионе удалось найти и обезвредить 10 боеприпасов времен ВОВ. Последняя из них была обнаружена на улице Краснознаменской в Центральном районе.

Юлия Соболева

Фото: МЧС по региону