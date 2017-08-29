В Волгограде сотрудник салона сотовой связи сумел задержать воришку

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Управления МВД России по Волгограду, в дежурную часть отдела полиции № 6 Советского района от 31-летнего директора салона связи поступила информация о грабеже. Заявитель рассказал, что в помещение салона зашел неизвестный и попросил продавца показать сотовый телефон. После этого злоумышленник выхватил из рук мобильник и попытался убежать, однако сотрудник салона сумел его задержать.

На место происшествия прибыли стражи порядка и доставили подозреваемого в отдел полиции. Злоумышленником оказался 20-летний безработный житель Ворошиловского района, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

Молодой человек пояснил, что хотел продать похищенный телефон, а деньги потратить на покупку алкоголя.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Теперь волгоградцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Надира Коннова

ФОТО: МВД России