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В Волгограде сотрудник салона сотовой связи сумел задержать воришку Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
29.08.2017 13:30

В Волгограде сотрудник салона сотовой связи сумел задержать воришку

20-летний безработный житель Ворошиловского района, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, выхватил из рук сотрудника салона связи телефон и попытался убежать.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Управления МВД России по Волгограду, в дежурную часть отдела полиции № 6 Советского района от 31-летнего директора салона связи поступила информация о грабеже. Заявитель рассказал, что в помещение салона зашел неизвестный и попросил продавца показать сотовый телефон. После этого злоумышленник выхватил из рук мобильник и попытался убежать, однако сотрудник салона сумел его задержать.

На место происшествия прибыли стражи порядка и доставили подозреваемого в отдел полиции. Злоумышленником оказался 20-летний безработный житель Ворошиловского района, находящийся в состоянии алкогольного опьянения.

Молодой человек пояснил, что хотел продать похищенный телефон, а деньги потратить на покупку алкоголя.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Теперь волгоградцу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Надира Коннова
ФОТО: МВД России

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