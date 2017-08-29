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"Волгоградавтодор" выплатит оренбуржцу 200 тысяч рублей за отсутствие дорожных знаков Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
29.08.2017 14:52

Житель Оренбургской области через суд добился компенсации за полученные в ДТП травмы, полученные на территории Волгоградского региона.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Оренбургского областного суда, поздним вечером 15 сентября 2015 года мужчина на своем автомобиле возвращался из Волгограда в Оренбургскую область. На одном из участков трасса резко уходила влево – к паромной переправе, однако знаков, предупреждающих водителей об опасном участке, при этом не было. В результате житель Оренбургской области выехал с трассы на неровную грунтовую дорогу, не справился с управлением и слетел в овраг. Мужчина получил множественные травмы, повлекшие причинение тяжкого вреда здоровью.

Пострадавший решил наказать дорожников и подал в суд на ответственного за это "Волгоградавтодор". Рассмотрев дело, суд посчитал, что авария произошла из-за отсутствия дорожных знаков, которые должны информировать водителя об имеющейся опасности для движения.

В итоге суд взыскал с ответчика в пользу мужчины 200 тысяч рублей компенсации морального вреда и более 10 тысяч рублей судебных расходов.

"Волгоградавтодор" не был согласен с таким решением и подал апелляцию, ссылаясь при этом на то, что водитель превысил скорость движения. Однако судебная коллегия не усмотрела в действиях водителя нарушений ПДД, указав, что знаки, ограничивающие скоростной режим на трассе, отсутствовали.

- Апелляционный суд оставил решение первой инстанции без изменения, а жалобу — без удовлетворения, - прокомментировали в облсуде.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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