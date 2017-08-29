Информация о сборе денежных средств опубликована сегодня на официальном сайте администрации Волгоградской области.

Благотворительный счет отрыт региональным отделением общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».

Реквизиты: Волгоградское региональное отделение Общероссийского Общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».

Сокращенное наименование: ВРОООБФ «РДФ».

Юридический адрес: 400005, г. Волгоград, ул. Советская, 43.

Почтовый (фактический) адрес: Россия, 400005 г. Волгоград, ул. Советская, 43

ОГРН 1023400008785

ИНН 3444048955 КПП 344401001

ОКПО 04884585 ОКВЭД – 88.9

р/с 40703810300000000065 в ПАО КБ «РУСЮГБАНК» г. Волгоград

к/счет 30101810700000000791

БИК 041806791

ОКАТО 18401395000 ОКОГУ 61300 ОКТМО 18701000 ОКФС 50 ОКОПФ 88

Вид деятельности: благотворительность

Назначение платежа: благотворительная помощь пострадавшим от пожара

Отметим, что сегодня губернатор также объявил о сохранении режима чрезвычайной ситуации на территории Волгоградской области еще на неделю.

Накануне прошла встреча Андрея Бочарова с Владимиром Путиным по вопросу ликвидации последствий сильных пожаров в регионе. На совещании глава региона отчитался о назначении пострадавшим пособия от 10 до 50 тысяч рублей в зависимости от ущерба.

Юлия Соболева

Фото: пресс-служба губернатора