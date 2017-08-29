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|В Волгоградской области для помощи пострадавшим от пожаров открыт благотворительный счет
|Скандалы и ЧП Волгоград
|29.08.2017 20:55
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Информация о сборе денежных средств опубликована сегодня на официальном сайте администрации Волгоградской области.
Благотворительный счет отрыт региональным отделением общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».
Реквизиты: Волгоградское региональное отделение Общероссийского Общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».
Отметим, что сегодня губернатор также объявил о сохранении режима чрезвычайной ситуации на территории Волгоградской области еще на неделю.
Накануне прошла встреча Андрея Бочарова с Владимиром Путиным по вопросу ликвидации последствий сильных пожаров в регионе. На совещании глава региона отчитался о назначении пострадавшим пособия от 10 до 50 тысяч рублей в зависимости от ущерба.
Юлия Соболева
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