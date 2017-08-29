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В Волгоградской области для помощи пострадавшим от пожаров открыт благотворительный счет Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
29.08.2017 20:55

В Волгоградской области для помощи пострадавшим от пожаров открыт благотворительный счетl

Благотворительная организация «Российский детский фонд» проводит сбор денег для людей, оставшихся без крова после страшных пожаров.

Информация о сборе денежных средств опубликована сегодня на официальном сайте администрации Волгоградской области.

Благотворительный счет отрыт региональным отделением общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».

Реквизиты: Волгоградское региональное отделение Общероссийского Общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд».
Сокращенное наименование: ВРОООБФ «РДФ».
Юридический адрес: 400005, г. Волгоград, ул. Советская, 43.
Почтовый (фактический) адрес: Россия, 400005 г. Волгоград, ул. Советская, 43
ОГРН 1023400008785
ИНН 3444048955 КПП 344401001
ОКПО 04884585 ОКВЭД – 88.9
р/с 40703810300000000065 в ПАО КБ «РУСЮГБАНК» г. Волгоград
к/счет 30101810700000000791
БИК 041806791
ОКАТО 18401395000 ОКОГУ 61300 ОКТМО 18701000 ОКФС 50 ОКОПФ 88
Вид деятельности: благотворительность
Назначение платежа: благотворительная помощь пострадавшим от пожара

Отметим, что сегодня губернатор также объявил о сохранении режима чрезвычайной ситуации на территории Волгоградской области еще на неделю.

Накануне прошла встреча Андрея Бочарова с Владимиром Путиным по вопросу ликвидации последствий сильных пожаров в регионе. На совещании глава региона отчитался о назначении пострадавшим пособия от 10 до 50 тысяч рублей в зависимости от ущерба.

Юлия Соболева
Фото: пресс-служба губернатора 

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