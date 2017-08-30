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В Волгограде ищут очевидцев смертельного ДТП с участием бетономешалки и "Шкоды" Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
30.08.2017 10:13

В Волгограде ищут свидетелей смертельного ДТП

Трагедия произошла утром 16 августа в Дзержинском районе Волгограда.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, в Волгограде расследуется уголовное дело, возбужденное по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека".

16 августа этого года примерно в 9 часов утра 36-летний водитель на автомобиле "MAN-32.27" двигался по улице Ангарской со стороны проезда Бузулукский в направлении шоссе Авиаторов в Дзержинском районе. По данным следствия, в районе дома № 196 по улице Ангарской напротив АЗС "Газпром" водитель бетономешалки выехал на встречку и столкнулся с автомобилем "Шкода Октавия", за рулем которого находился 34-летний водитель.

В результате столкновения водитель автомобиля "Шкода Октавия" скончался на месте аварии.

Просьба очевидцев данного дорожно-транспортного происшествия либо лиц, имеющих какую-либо информацию об обстоятельствах произошедшего, обратиться в полицию.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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