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Под Волгоградом лихач на мотоцикле устроил тройное ДТП Печать
Скандалы и ЧП
30.08.2017 10:57

Под Волгоградом лихач на мотоцикле устроил тройное ДТП

При совершении обгона мотоциклист столкнулся с Киа Сид» и «Форд Фокус», а затем перевернулся.

Массовое ДТП произошло накануне около 10.00 утра на трассе «Волгоград-К.Шахтинский».

29-летний водитель на «Хонда» без номеров при совершении обгона не справился с управлением. В итоге он по касательной столкнулся сначала с «Киа-Сид», а затем с «Форд Фокус». После этого он совершил опрокидывание.

С места происшествия водитель и 29-летний пассажир мотоцикла с различными травмами были доставлены в районную больницу.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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