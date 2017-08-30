Под Волгоградом лихач на мотоцикле устроил тройное ДТП

Массовое ДТП произошло накануне около 10.00 утра на трассе «Волгоград-К.Шахтинский».

29-летний водитель на «Хонда» без номеров при совершении обгона не справился с управлением. В итоге он по касательной столкнулся сначала с «Киа-Сид», а затем с «Форд Фокус». После этого он совершил опрокидывание.

С места происшествия водитель и 29-летний пассажир мотоцикла с различными травмами были доставлены в районную больницу.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»