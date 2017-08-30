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В Волгограде капитан танкера продал своему коллеге 5 тонн похищенного топлива Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
30.08.2017 11:02

В Волгограде капитана танкера задержали при попытке сбыть 5 тонн похищенного топлива

В Волгограде суд вынес приговор капитану танкера, присвоившему часть груза.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в Волгоградской транспортной прокуроре, Красноармейский районный суд признал капитана виновным в хищении чужого имущества с использованием служебного положения.

Суд установил, что в мае капитан танкера находился на судне в акватории реки Волги в Волгограде. Мужчина решил похитить часть перевозимого груза - дизельное топливо весом 5,27 тонн, чтобы сбыть его.

Мужчина связался со своим коллегой - капитаном другого судна, - и предложил ему купить топливо. О том, что оно является похищнным - мужчина не сообщил. Его коллега дал добро на сделку.

Капитана танкера задержали после перекачки части груза сотрудники Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте. С учетом всех собранных доказательств мужчина признал свою вину в содеянном. Ущерб собственнику груза мог составить более 170 тысяч рублей.

Суд приговорил капитана к наказанию в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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