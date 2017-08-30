ОАО ЕДКММ
В Тракторозаводском районе безработный из комнаты общежития украл телефон с планшетом Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
30.08.2017 11:38

В Тракторозаводском районе безработный из комнаты общежития украл телефон с планшетом

Мужчина бродил по общежитию в поисках денег на алкоголь. Случайно он заметил, что дверь в одну из комнат была открыта.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Управления МВД России по Волгограду, в дежурную часть отдела полиции № 1 по Тракторозаводскому района поступила информация о квартирной краже.

Прибывшим на место происшествиям сотрудникам полиции 37-летняя местная жительница рассказала, что из ее комнаты похитили сотовый телефон и планшет на общую сумму 11 тысяч рублей.

По горячим следам оперуполномоченные уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого. Злоумышленником оказался 43-летний безработный, ранее судимый местный житель. Мужчина рассказал, что ходил по общежитию и просил деньги на покупку алкоголя. Увидев, что дверь в одну из комнат была открыта, а хозяйка спала, он зашел и украл ценные вещи. Похищенное мужчина сдал в скупку, а деньги потратил.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

< Предыдущая   Следующая >
 

Понравилась новость? Поделись с друзьями!

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Последние новости

Архив новостей

 

Самое читаемое

Баннер
Баннер
Баннер

Последние комментарии

добавить на Яндекс

Новости Волгограда и Волгоградской области. Новости за сегодня, криминальные новости, чрезвычайные происшествия, экономика, политика, персоны и многое другое...

© Все права на материалы сайта принадлежат редакции СоцИнформБюро. Перепечатка допустима только при наличии прямой гиперссылки на сайт.

Информационное агентство СоцИнформБюро. 16+

Свидетельство о регистрации ИА № ТУ34-00512 от 15 мая 2013г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Волгоградской области и Республике Калмыкия.

Телефон 8 (961) 685-20-68, Адрес: 400048, Россия, Волгоград, просп.Жукова, д.100, Email: info(0)volgasib.ru

Реклама на сайте

Баннер
Рейтинг@Mail.ru