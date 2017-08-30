В Тракторозаводском районе безработный из комнаты общежития украл телефон с планшетом

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Управления МВД России по Волгограду, в дежурную часть отдела полиции № 1 по Тракторозаводскому района поступила информация о квартирной краже.

Прибывшим на место происшествиям сотрудникам полиции 37-летняя местная жительница рассказала, что из ее комнаты похитили сотовый телефон и планшет на общую сумму 11 тысяч рублей.

По горячим следам оперуполномоченные уголовного розыска установили личность и задержали подозреваемого. Злоумышленником оказался 43-летний безработный, ранее судимый местный житель. Мужчина рассказал, что ходил по общежитию и просил деньги на покупку алкоголя. Увидев, что дверь в одну из комнат была открыта, а хозяйка спала, он зашел и украл ценные вещи. Похищенное мужчина сдал в скупку, а деньги потратил.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"