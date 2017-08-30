Волгоградцев продолжают кусать клещи

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе Роспотребнадзора, по состоянию на 28 августа в регионе зафиксировано четыре случая заболевания Крымской геморрагической лихорадкой. Пострадавшими оказались три жителя Котельниковского района и один человек из Суровикинского района.

Известно, что трое заболели после присасывания клеща, еще один - при снятии клещей с домашнего скота.

Всего в Волгоградской области по поводу клещевых укусов обратилось 3005 человек, из них 1011 человек – это дети до 14 лет. Обращения в медицинские учреждения были зафиксированы во всех районах области.

Отметим, что сезон клещей в Волгоградской области начался еще в начале марта. Сейчас специальные обработки проведены на территории 1529,12 гектаров.

Специалисты напоминают, что после укуса клещом необходимо незамедлительно обратиться в ближайшую медицинскую организацию. Запрещается самостоятельно снимать паразита незащищенными руками.

Юлия Соболева

Фото: glogallookpress