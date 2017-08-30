МЧС объявляет в регионе экстренное предупреждение

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в период с 30 августа по 2 сентября синоптики прогнозируют чрезвычайную пожароопасность – 5 класс (ОЯ) горимости леса.

В отдельных районах северной половины региона ожидается высокая пожароопасность - 4 класс (НЯ) горимости леса.

В условиях чрезвычайной пожароопасности жителям и гостям региона необходимо строго соблюдать правила пожарной безопасности и постараться не посещать леса.

Напоминаем, губернатор региона постановил ввести с 3 июля на всей территории Волгоградской области особый противопожарный режим.

На период его действия запрещено пребывание граждан в лесах и запрещён проезд транспортных средств в лесные массивы. Запрещено разводить костры, сжигать твёрдые бытовые отходы, мусор, сухую траву, листву и камыш, а также проводить пожароопасные работы.

Юлия Соболева

Фото: Виктор Морозкин