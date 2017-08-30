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В Волгограде ведется розыск виновника ДТП с ребенком Печать
Скандалы и ЧП
30.08.2017 18:30

В Волгограде ведется розыск виновника ДТП с ребенком

Неизвестный сбил в Кировском районе 5-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. В городе введен план «Перехват».

Авария с участием ребенка произошла сегодня, 30 августа, около 15.30 в Кировском районе.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, у дома по улице Розовой неизвестный наехал на 5-летнюю девочку. Ребенок был доставлен в больницу с травмой ноги.

Очевидцы происшествия смогли запомнить лишь фрагмент номера – цифры «490» и ярко-зеленый цвет машины. Марка автомобиля неизвестна.

Из-за происшествия в Волгограде введен план «Перехват». Сотрудники ГИБДД просят всех, кто был свидетелем аварии и имеет запись на видеорегистраторе, обратиться по телефону «02».

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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