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|В Волгограде ведется розыск виновника ДТП с ребенком
|Скандалы и ЧП
|30.08.2017 18:30
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Авария с участием ребенка произошла сегодня, 30 августа, около 15.30 в Кировском районе.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, у дома по улице Розовой неизвестный наехал на 5-летнюю девочку. Ребенок был доставлен в больницу с травмой ноги.
Очевидцы происшествия смогли запомнить лишь фрагмент номера – цифры «490» и ярко-зеленый цвет машины. Марка автомобиля неизвестна.
Из-за происшествия в Волгограде введен план «Перехват». Сотрудники ГИБДД просят всех, кто был свидетелем аварии и имеет запись на видеорегистраторе, обратиться по телефону «02».
Юлия Соболева
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