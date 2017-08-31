Пожар в Котово унес жизнь мужчины

Сообщение о пожаре в Котово поступило на пульт пожарно-спасательной службы около 02.10 ночи. Оказалось, что на улице Ленина загорелся жилой дом по всей площади.

Пожарным удалось ликвидировать возгорание уже через 20 минут.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МЧС, на месте происшествия был обнаружен погибший мужчина 1956 года рождения.

Сейчас причина пожара только устанавливается.

Юлия Соболева

Фото: МЧС по региону