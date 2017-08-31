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Полиции удалось поймать виновника ДТП с маленькой девочкой Печать
Скандалы и ЧП
31.08.2017 09:48

Полиции удалось поймать виновника ДТП с маленькой девочкой

Благодаря введенному плану «Перехват» удалось задержать мужчину, который накануне в Кировском районе сбил 5-летнюю девочку.

Авария с участием ребенка произошла сегодня, 30 августа, около 15.30 на улице Розовой в Кировском районе. Там неизвестный наехал на 5-летнюю девочку. Ребенок был доставлен в больницу с травмой ноги.

Очевидцы происшествия смогли запомнить лишь фрагмент номера – цифры «490» и ярко-зеленый цвет машины. В результате в городе был введен план «Перехват».

Вскоре сотрудникам ДПС удалось задержать 58-летнего местного жителя.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, материалы по делу о происшествии собраны и переданы в суд.

Юлия Соболева
Фото: ИА «СоцИнформБюро»

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