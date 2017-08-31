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На юге Волгограда задержали двух автоворов Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
31.08.2017 09:59

На юге Волгограда задержали двух автоворов

Полицейские ППС задержали двух молодых людей в момент кражи из автомобилей.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Управления МВД России по Волгограду, в ходе патрулирования улиц Красноармейского района, полицейские ППС задержали двух молодых людей в момент кражи из автомобилей. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники следственно-оперативной группы. Стражи порядка установили потерпевших автовладельцев 28 и 42-лет. Общая сумма ущерба составила порядка 8 тысяч рублей.

Злоумышленниками оказались ранее несудимые и нигде неработающие молодые люди в возрасте 20 и 22-лет. В их автомобиле полицейские обнаружили АКБ и сабуфер. По словам подозреваемых, поздней ночью они приехали во двор дома по ул. 50 лет Октября и из припаркованных ВАЗ-2114 и ВАЗ-21010, подобрав ключи, похитили имущество. В планах у злоумышленников было продать похищенное, а деньги потратить на собственные нужды.

По данному факту возбуждены уголовные дела. Теперь молодым людям грозит наказание до 5 лет лишения свободы.

- В отношении молодых людей выбрана мера пресечения подписка о невыезде, - прокомментировали в ведомстве.

Надира Коннова
ФОТО: Globallookpress

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