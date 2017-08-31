Как сообщает "СоцИнформБюро" со ссылкой на "Экологию регионов", во время проводимой межрайонной природоохранной прокуратурой проверки выяснилось, что Росприроднадзор выявил факт незаконного решения о неподтверждении исключения негативного воздействия на окружающую среду объекта размещения отходов – полигона захоронения отходов АО "Волжский трубный завод".

АО "Волжский трубный завод" построил полигон захоронения отходов, потравив на это 500 млн рублей. Технология захоронения отходов и обустройства полигона соответствует критериям наилучших доступных технологий в РФ и даже рекомендована к применению на территории страны.

Несмотря на это, управление Росприроднадзора по Волгоградской области приняло незаконное решение, в результате чего предприятие теперь вынуждено было заплатить почти 10 миллионов рублей. В дело вмешалась прокуратура и внесла представление руководству Росприроднадзора. Ведомству пришлось признать свою "ошибку" и теперь госорган должен возместить предприятию излишне внесенные средства.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба ТМК