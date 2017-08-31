В Волгограде 16-летний подросток поджег иномарку отца возлюбленной

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе Управления МВД России по Волгограду, 17 июля в дежурную часть отдела полиции № 8 по Красноармейскому району поступила информация о возгорании автомобиля "Рено Дастер", припаркованного у дома по Удмуртской. В результате пожара полностью выгорел салон и моторный отсек иномарки.

Специалисты пожаро-технической лаборатории регионального ЭКЦ ГУ МВД России вынесли заключение, что причиной возгорания стал умышленный поджог.

30 августа сотрудникам уголовного розыска удалось установить и задержать подозреваемого в совершении данного преступления. Злоумышленником оказался 16-летний житель Кировского района, состоящий на профилактическом учете в ПДН. В содеянном парень сознался.

- Подросток рассказал, что познакомился с девушкой из Красноармейского района, однако ее отец запрещал молодым людям встречаться. Тогда парень решил отомстить ему. Поздней ночью он попросил своего друга отвезти его якобы на встречу с девушкой. Возле дома подросток разбил боковое стекло авто, вылил бензин из флакона для заправки зажигалки и поджег. Причиненный материальный ущерб превышает 400 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело Подростку за содеянное грозит наказание вплоть до 5 лет лишении я свободы.

Надира Коннова

ФОТО: Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области