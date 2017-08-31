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|В одной из квартир дома в Советском районе обнаружен труп девушки
|Скандалы и ЧП Волгоград
|31.08.2017 12:19
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Как стало известно "СоцИнформБюро", в среду, 30 августа, в одной из квартир дома №26 по улице Добрушина в микрорайоне "Родниковая долина" было обнаружено тело молодой девушки. По предварительной информации, смерть наступила в результате ножевого ранения.
Полиция прибыла на место происшествия около начала девятого часа вечера и сразу приступила к опросу соседей.
- К нам приходил полицейский и сказал, что днем парень убил девушку, якобы за измену, - поделились с корреспондентом жители дома.
Злоумышленник, по всей видимости, все это время находился в квартире. По мнению очевидцев, именно он и вызвал стражей порядка. Молодого человека вывели в наручниках и увезли для дачи показаний.
Получить оперативный комментарий в региональном СК не удалось.
Напомним, что это уже второй случай трагедии в Советском районе за месяц. Так, 10 августа в 3-х км от микрорайона "Родниковая долина" было обнаружено тело молодого мужчины. На тело наткнулись местные жители. По предварительным данным, озвученным СУ СК России по Волгоградской области, мужчина свел счеты с жизнью.
Надира Коннова
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