Как стало известно "СоцИнформБюро", в среду, 30 августа, в одной из квартир дома №26 по улице Добрушина в микрорайоне "Родниковая долина" было обнаружено тело молодой девушки. По предварительной информации, смерть наступила в результате ножевого ранения.

Полиция прибыла на место происшествия около начала девятого часа вечера и сразу приступила к опросу соседей.

- К нам приходил полицейский и сказал, что днем парень убил девушку, якобы за измену, - поделились с корреспондентом жители дома.

Злоумышленник, по всей видимости, все это время находился в квартире. По мнению очевидцев, именно он и вызвал стражей порядка. Молодого человека вывели в наручниках и увезли для дачи показаний.

Получить оперативный комментарий в региональном СК не удалось.

Напомним, что это уже второй случай трагедии в Советском районе за месяц. Так, 10 августа в 3-х км от микрорайона "Родниковая долина" было обнаружено тело молодого мужчины. На тело наткнулись местные жители. По предварительным данным, озвученным СУ СК России по Волгоградской области, мужчина свел счеты с жизнью.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"