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Под Волгоградом на сделку с наркосбытчиком вместо клиента пришли полицейские Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
31.08.2017 13:38

Под Волгоградом на сделку с наркосбытчиком вместо клиента пришли полицейские

В Октябрьском районе Волгоградской области оперативники пресекли преступную сделку по продаже наркотиков.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 29 августа наркополицейские Октябрьского района Волгоградской области по подозрению в сбыте марихуаны задержали 25-летнего безработного, ранее судимого за грабеж жителя одного из местных хуторов.

Молодой человек сознался в содеянном и пояснил, что указанный наркотик он самостоятельно собрал и изготовил. После этого подозреваемый вышел на связь с незнакомым ему покупателем и договорился о встрече. Однако на сделку вместо предполагаемого клиента прибыли сотрудники полиции.

- 20 граммов марихуаны, которые задержанный пытался сбыть за 1,5 тысячи рублей, наркоплицейские изъяли и направили на исследование экспертам, - прокомментировали в ведомстве.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Надира Коннова
ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"

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