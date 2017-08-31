Под Волгоградом на сделку с наркосбытчиком вместо клиента пришли полицейские

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 29 августа наркополицейские Октябрьского района Волгоградской области по подозрению в сбыте марихуаны задержали 25-летнего безработного, ранее судимого за грабеж жителя одного из местных хуторов.

Молодой человек сознался в содеянном и пояснил, что указанный наркотик он самостоятельно собрал и изготовил. После этого подозреваемый вышел на связь с незнакомым ему покупателем и договорился о встрече. Однако на сделку вместо предполагаемого клиента прибыли сотрудники полиции.

- 20 граммов марихуаны, которые задержанный пытался сбыть за 1,5 тысячи рублей, наркоплицейские изъяли и направили на исследование экспертам, - прокомментировали в ведомстве.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело. Молодому человеку грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.

Надира Коннова

ФОТО: ИА "СоцИнформБюро"