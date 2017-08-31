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В Волгограде ищут сбежавших из реабилитационного центра подростков Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
31.08.2017 14:40

В Волгограде ищут сбежавших из реабилитационного центра подростков

Ребята покинули накануне вечером социально-реабилитационный центр Красноармейского района и больше их никто не видел.

Как сообщил "СоцИнформБюро" руководитель подростково-молодежного клуба "Искра" Красноармейского района, 30 августа во время прогулки, 12-летний Илюхин Александр перепрыгнул через забор учреждения и скрылся в неизвестном направлении.

Вслед за Сашей совершил побег и 14-летний Никита Павловский. По последним данным, ребят видели накануне вечером в поселке Водников. По словам специалистов центра, подростки могут находиться в любом районе Волгограда.

Приметы ребят:

Александр ростом 148 см, волосы русые, глаза голубые. Был одет в синие джинсы, синюю футболку и кроссовки синие с тремя белыми полосками. Из особых примет у подростка имеется заторможенность.

Никита ростом 153 см, волосы русые, глаза серые. Был одет в оранжевую майку, голубую спортивную тонковку, серое трико и кроссовки ярко-жёлтого цвета. С собой у парня была барсетка синего цвета.

Сейчас поисками беглецов занимаются как правоохранители, так и волонтеры.

Всех, кто владеет какой-либо информацией об их местонахождении, просят сообщить в полицию.

Надира Коннова
ФОТО: клуб "Искра"

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