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|В Волгограде ищут сбежавших из реабилитационного центра подростков
|Скандалы и ЧП Волгоград
|31.08.2017 14:40
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Как сообщил "СоцИнформБюро" руководитель подростково-молодежного клуба "Искра" Красноармейского района, 30 августа во время прогулки, 12-летний Илюхин Александр перепрыгнул через забор учреждения и скрылся в неизвестном направлении.
Вслед за Сашей совершил побег и 14-летний Никита Павловский. По последним данным, ребят видели накануне вечером в поселке Водников. По словам специалистов центра, подростки могут находиться в любом районе Волгограда.
Приметы ребят:
Александр ростом 148 см, волосы русые, глаза голубые. Был одет в синие джинсы, синюю футболку и кроссовки синие с тремя белыми полосками. Из особых примет у подростка имеется заторможенность.
Никита ростом 153 см, волосы русые, глаза серые. Был одет в оранжевую майку, голубую спортивную тонковку, серое трико и кроссовки ярко-жёлтого цвета. С собой у парня была барсетка синего цвета.
Сейчас поисками беглецов занимаются как правоохранители, так и волонтеры.
Всех, кто владеет какой-либо информацией об их местонахождении, просят сообщить в полицию.
Надира Коннова
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