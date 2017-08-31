В регионе разыскивают грабителей с ружьями и бензорезом

Ограбление магазина произошло 30 августа 2017 года в селе Райгород около 07.15 утра.

Трое в масках и с обрезами в руках ворвались в торговый павильон, заперли в подсобке продавцов и попытались бензорезом вскрыть банкомат.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, о повреждении аппарата на пульт ЧОПа сразу поступило сообщение. На место прибыл сотрудник охраны без оружия и средств защиты.

Но пока он осматривал фасад здания, налетчики, так и не взломав банкомат, покинули магазин через запасной выход. Мимо сотрудника охранного предприятия они пронеслись на ВАЗ-2107.

На данный момент полиция ведет розыск злоумышленников.

Известно, что один из нападавших был ростом около 170-175 сантиметров, имел худощавое телосложение. В момент ограбления на нем была черная водолазка, темное спортивное трико с белыми полосками и балаклава. При себе имел бензорез в корпусе желтого цвета.

Второй также был худощав с ростом 170-175 сантиметров. На нем была черная водолазка, спортивные штаны с белыми надписями по бокам. В руках злоумышленник держал обрез охотничьего одноствольного ружья.

Третий мужчина был повыше – примерно 180 см. На нем была кофейного цвета рубашка с рукавом и вставками белого, серого и коричневого цвета, джинсы и маска. При себе имел обрез охотничьего двуствольного ружья.

Злоумышленники могут передвигаться на затонированной «семерке» белого цвета без номеров, переднего и заднего бампера.

Полиция просит всех, кто что-либо знает о местонахождении мужчин, сообщить по телефону «02».

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»