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|Стали известны подробности убийства девушки в Советском районе
|Скандалы и ЧП Волгоград
|31.08.2017 15:14
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, тело 20-летней девушки с множественными телесными повреждениями было обнаружено в одной из квартир многоэтажного дома в Советском районе. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
В ходе первоначальных следственных действий было установлено, что девушка несколько лет проживала совместно с 30-летним парнем, который подрабатывал строителем и занимался отделкой квартир. Примерно месяц назад пара рассталась. Молодой человек никак не мог забыть свою возлюбленную.
Днем 30 августа он пригласил свою бывшую девушку в квартиру, отделкой которой занимался, чтобы якобы вернуть ей долг. В ходе разговора парень стал высказывать пртензии девушке, что она ему изменяет.
Словестный конфликт быстро перерос в драку. Молодой человек начал бить девушку, а потом и вовсе так распалился, что схватился за нож. Сначала он начал буквально кромсать несчастную, а потом принялся её душить.
- Убедившись, что его бывшая девушка не подает признаков жизни, злоумышленник вышел на улицу и позвонил хозяину квартиры, в которой произошло убийство, чтобы рассказать о том, что произошло. Задержали его около дома, где произошло преступление. При допросе задержанный сразу же признался во всем и пояснил, что мотивом к расправе послужило чувство ревности, - рассказала и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Ксения Кривенцова.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении перед судом ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование данного уголовного дела продолжается.
Надира Коннова
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