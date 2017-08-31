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Стали известны подробности убийства девушки в Советском районе Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
31.08.2017 15:14

Стали известны подробности убийства девушки в

По подозрению в убийстве 20-летней девушки задержан ее экс-возлюбленный.

Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе СУ СКР по региону, тело 20-летней девушки с множественными телесными повреждениями было обнаружено в одной из квартир многоэтажного дома в Советском районе. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

В ходе первоначальных следственных действий было установлено, что девушка несколько лет проживала совместно с 30-летним парнем, который подрабатывал строителем и занимался отделкой квартир. Примерно месяц назад пара рассталась. Молодой человек никак не мог забыть свою возлюбленную.

Днем 30 августа он пригласил свою бывшую девушку в квартиру, отделкой которой занимался, чтобы якобы вернуть ей долг. В ходе разговора парень стал высказывать пртензии девушке, что она ему изменяет.

Словестный конфликт быстро перерос в драку. Молодой человек начал бить девушку, а потом и вовсе так распалился, что схватился за нож. Сначала он начал буквально кромсать несчастную, а потом принялся её душить.

- Убедившись, что его бывшая девушка не подает признаков жизни, злоумышленник вышел на улицу и позвонил хозяину квартиры, в которой произошло убийство, чтобы рассказать о том, что произошло. Задержали его около дома, где произошло преступление. При допросе задержанный сразу же признался во всем и пояснил, что мотивом к расправе послужило чувство ревности, - рассказала и.о. старшего помощника руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Ксения Кривенцова.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, решается вопрос о возбуждении перед судом ходатайства об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование данного уголовного дела продолжается.

Надира Коннова
ФОТО: СК России

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