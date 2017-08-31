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|Под Волгоградом чиновник идет под суд за обещание помочь с ЕГЭ
|Скандалы и ЧП Волгоград
|31.08.2017 17:44
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Уголовное дело рассматривается Иловлинским следственным отделом в отношении сотрудника администрации Ольховского муниципального района.
По данным следствия, в мае этого года к чиновнику пришла мама одного из выпускников местный школы. Женщина попросила госслужащего помочь ее сыну получить хорошие баллы на ЕГЭ по физике.
Подозреваемый согласился, но за такую услугу он запросил 40 тысяч рублей. При этом, никакого отношения к сдаче ЕГЭ мужчина не имел.
- Когда родители мальчика перевели на счет сотрудника администрации 40 000 рублей, он сказал, что школьник должен во время экзамена выйти в туалет, где ему будут переданы ответы на вопросы теста. Однако это обещание выполнено не было. Несовершеннолетний получил по результатам экзамена всего 38 баллов, - сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе СК по региону.
Как только обман раскрылся, родители поспешили рассказать о произошедшем в правоохранительные органы. Было возбуждено уголовное дело.
На данный момент следователи устанавливают все детали произошедшего преступления.
Юлия Соболева
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