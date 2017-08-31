В Волгограде банковских работников принуждают участвовать в благотворительности

В 2017 году 3 сентября Волгоград станет одним из городов, который проведет у себя благотворительное мероприятие «Забег добрых дел». Спортивный марафон на Набережной будет направлен в поддержку детей с болезнью буллезного эпидермолизма («детей -бабочек»).

Благотворительная акция пройдет в преддверии Всемирной недели осведомлённости о буллезном эпидермолизе. В этом году забег получит статус международного.

Все собранные от забега средства будут направлены в пользу подопечных Благотворительного Фонда «Б.Э.Л.А. Дети-Бабочки».

Организаторами забега является благотворительный фонд, а также «Промсвязьбанк» и банк «Возрождение».

Пробежать дистанцию в 2 км и 10 км уже высказали желание волгоградцы, неравнодушные к детской проблеме.

Однако не все 3 сентября посетят благотворительный марафон по своей воле. Как стало известно ИА «СоцИнформБюро», в обязательном порядке туда отправятся сотрудники волгоградского филиала банка «Возрождение».

Оказывается, что для массовости мероприятия и сбора денег всех банковских работников заставили зарегистрироваться в забеге. Об этом корреспонденту рассказала одна из сотрудниц, пожелавшая остаться анонимной.

- Официально на бумаге никаких распоряжений мы не получали, но нам ясно дали понять, что участие имеет обязательный характер. Принципиальный отказ от забега нам пообещали «запомнить надолго», мотивируя тем, что «так нехорошо поступать». Разрешили не участвовать только тем, у кого проблемы со здоровьем. В результате все работники были вынуждены зарегистрироваться, в том числе и я. Насколько мне известно, указание «сверху» коснулось всех отделений в Волгограде, - рассказала девушка.

Отметим, что в основе благотворительности лежит искренне и добровольное желание помочь нуждающимся, о чем руководство банка, по всей видимости, забыло.

Юлия Соболева

Фото: globallookpress