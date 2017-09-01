

Инцидент произошел в столице России городе Москве. Было установлено, что в подвальном помещении одного из зданий злоумышленники организовали заведение для азартных игр. Организаторами незаконного казино оказались две женщины в возрасте 36-и и 39-и лет. Во время обыска сотрудники полиции обнаружили и изъяли 24-е единицы игровой техники.

- По данному факту ГСУ СК России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 171.2 УК РФ. Комплекс мероприятий по установлению всех обстоятельств указанной противоправной деятельности продолжается, - сообщила ИА «Социнформбюро» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Евгений Иванов

Оперативное видео МВД России.