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|01.09.2017 03:09
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В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили двоих подозреваемых в совершенном преступлении, один из которых задержан. Им оказался уроженец Средней Азии в возрасте 36-и лет.
- Установлено, что правонарушители незаконно удерживали и требовали за освобождение похищенной женщины выкуп в размере одного миллиона рублей. По данному факту Следственным отделом по городу Павловский Посад возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (Похищение человека). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе МВД России.
Задержанному избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящее время правоохранители проводят комплекс дальнейших мероприятий, направленных на поиск и задержание второго фигуранта преступления.
Евгений Иванов
Оперативное видео МВД России.
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