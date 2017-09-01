

В отдел полиции обратилась 35-летняя уроженка Средней Азии, которая заявила, что 17-го августа на Севастопольской улице злоумышленники насильно затолкали в машину ее 42-летнюю сестру, и скрылись в неизвестном направлении.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили двоих подозреваемых в совершенном преступлении, один из которых задержан. Им оказался уроженец Средней Азии в возрасте 36-и лет.

- Установлено, что правонарушители незаконно удерживали и требовали за освобождение похищенной женщины выкуп в размере одного миллиона рублей. По данному факту Следственным отделом по городу Павловский Посад возбуждено уголовное дело по статье 126 УК РФ (Похищение человека). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет, - сообщили ИА «Социнформбюро» в пресс-службе МВД России.

Задержанному избрана мера пресечения в виде ареста. В настоящее время правоохранители проводят комплекс дальнейших мероприятий, направленных на поиск и задержание второго фигуранта преступления.

Евгений Иванов

Оперативное видео МВД России.