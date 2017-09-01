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|Под Волгоградом пьяные горе-"моряки" угнали и подожгли чужой автомобиль
|Скандалы и ЧП Волгоград
|01.09.2017 09:54
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по региону, 31 июля этого года в полицию поступила информация от диспетчера пожарной части о возгорании автомашины на окраине одного из сел Старополтавского района Волгоградской области.
Оказалось, что четверо местных жителей праздновали день военно-морского флота. Мужчины распивали спиртное в гараже. Двум из них пришла в голову идея покататься по селу на своих автомашинах, будучи при этом в состоянии опьянения.
Их действия были пресечены сотрудниками госавтоинспекции, которые составили в отношении водителей протоколы об административных правонарушениях. Транспортные средства у "весельчаков" изъяли.
Вернувшись к месту празднования, мужчины продолжили рапитие алкоголя. Тем же неугомонных двоим приятелям вновь пришла в голову "гениальная" идея. На этот раз они решили угнать автомашину ВАЗ-2107, принадлежащую 30-летнему соседу.
Однако по дороге случился "казус": машина сломалась. От досады один из мужчин попытался её поджечь. Несмотря на все его усилия, автомобиль никак не хотел гореть. Друзья вернулись в гараж и рассказали остальным о неудачной попытке. На помощь пришел третий товарищ, который решил довести начатое до конца. Добравшись до сломанной его товарищами машины, он поджег её.
- Сотрудниками полиции подозреваемые задержаны. В содеянном злоумышленники сознались. В отношении задержанных, с учетом роли каждого из них, возбудили уголовные дела. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данных статей, составляет лишение свободы на срок до 7 лет, - прокомментировали в ведомстве.
Надира Коннова
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