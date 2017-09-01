Под Михайловкой пассажир легковушки погиб при столкновении с фурой

ДТП произошло накануне вечером на 130 км дороги «Михайловка-Серафимович-Суровикино».

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, около 20.05 часов 48-летний житель города Саров на ВАЗ-219110 столкнулся с грузовиком «Кенворт Т2000».

В результате ДТП 63-летний пассажир легковушки скончался от полученных травм. Водитель и другой пассажир машины были госпитализированы.

Юлия Соболева

Фото: ИА «СоцИнформБюро»