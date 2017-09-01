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|Под Михайловкой пассажир легковушки погиб при столкновении с фурой
|Скандалы и ЧП Волгоград
|01.09.2017 10:25
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ДТП произошло накануне вечером на 130 км дороги «Михайловка-Серафимович-Суровикино».
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, около 20.05 часов 48-летний житель города Саров на ВАЗ-219110 столкнулся с грузовиком «Кенворт Т2000».
В результате ДТП 63-летний пассажир легковушки скончался от полученных травм. Водитель и другой пассажир машины были госпитализированы.
Юлия Соболева
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