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В центре Волгограда без решения суда сносят магазины Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
01.09.2017 11:12

В центре Волгограда без решения суда сносят магазины

На привокзальной площади начался демонтаж торговых объектов, по которым еще не вынесены судебные решения.

Павильоны у Волгоград-1 начали сносить сегодня утром. Об этом сообщает ИА «Волга-Каспий» со ссылкой прямой эфир журналиста Ярослав Малых.

По словам владельцев павильонов, демонтаж начался незаконно, поскольку судебные решения по ним еще не вынесены. Однако в мэрии и администрации Центрального района их считают незаконными постройками.

Предприниматели в недоумении, ведь по документам объекты торговли всё еще внесены в кадастр. По данному делу идут судебные разбирательства.

В настоящее время из магазинов выносят имущество арендаторов. Работа по демонтажу продолжается.

Юлия Соболева
Фото: Ярослав Малых

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