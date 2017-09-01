В центре Волгограда без решения суда сносят магазины

Павильоны у Волгоград-1 начали сносить сегодня утром. Об этом сообщает ИА «Волга-Каспий» со ссылкой прямой эфир журналиста Ярослав Малых.

По словам владельцев павильонов, демонтаж начался незаконно, поскольку судебные решения по ним еще не вынесены. Однако в мэрии и администрации Центрального района их считают незаконными постройками.

Предприниматели в недоумении, ведь по документам объекты торговли всё еще внесены в кадастр. По данному делу идут судебные разбирательства.

В настоящее время из магазинов выносят имущество арендаторов. Работа по демонтажу продолжается.

Юлия Соболева

Фото: Ярослав Малых