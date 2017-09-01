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|Я знал, что нарушаю правила": Байкер перекрыл трассу ради спасения самоубийцы. ВИДЕО
|Скандалы и ЧП Главные новости
|01.09.2017 14:14
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Как сообщает "СоцИнформБюро", инцидент произошел в Москве на Минском шоссе. В Сети появилось видео, на котором видно, как двигавшийся на скорости примерно 100 км/ч байкер, развернулся, увидев, что на мосту с внешней стороны ограждения стоит молодой человек.
Мотоциклист подъехал к юноше и крикнул ему: "Стой, не делай этого! Слезай. Пойдем, я тебя прокачу. Садись на мотоцикл, поехали". Молодой человек послушно вернулся обратно на эстакаду, а байкер быстро по полосе встречного движения, заехал на эстакаду и двинулся к нему. Со слов парня, он автостопом ехал из Владимира в Курскую область на похороны матери и просто морально сорвался.
Как позже признался сам байкер, он заметил его краем глаза, но сразу понял, что человек уже готов сделать шаг.
- Простите, я знал, что нарушаю правила, и я делал это максимально аккуратно, так как понимал, что времени для другого решения совсем нет, - заявил мотоциклист.
По словам байкера, дождались всех: милицию, мчс и скорую. Прошло не больше 10 минут. Все это время с ним беседовали на отвлеченные темы. В итоге он спокойно сел в машину инспекторов и с ними уехал.
Надира Коннова
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