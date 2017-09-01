Как сообщает "СоцИнформБюро", инцидент произошел в Москве на Минском шоссе. В Сети появилось видео, на котором видно, как двигавшийся на скорости примерно 100 км/ч байкер, развернулся, увидев, что на мосту с внешней стороны ограждения стоит молодой человек.

Мотоциклист подъехал к юноше и крикнул ему: "Стой, не делай этого! Слезай. Пойдем, я тебя прокачу. Садись на мотоцикл, поехали". Молодой человек послушно вернулся обратно на эстакаду, а байкер быстро по полосе встречного движения, заехал на эстакаду и двинулся к нему. Со слов парня, он автостопом ехал из Владимира в Курскую область на похороны матери и просто морально сорвался.

Как позже признался сам байкер, он заметил его краем глаза, но сразу понял, что человек уже готов сделать шаг.

- Простите, я знал, что нарушаю правила, и я делал это максимально аккуратно, так как понимал, что времени для другого решения совсем нет, - заявил мотоциклист.

По словам байкера, дождались всех: милицию, мчс и скорую. Прошло не больше 10 минут. Все это время с ним беседовали на отвлеченные темы. В итоге он спокойно сел в машину инспекторов и с ними уехал.

Надира Коннова

ФОТО: Скриншот с видео

