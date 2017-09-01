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Найден предполагаемый виновник страшного пожара под Волгоградом Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
01.09.2017 15:03

Найден виновник страшного пожара под Волгоградом

Полиция установила личность подозреваемого, из-за которого на прошлой неделе произошел ландшафтный пожар в Городищенском районе.

Предполагаемый поджигатель был задержан сотрудниками уголовного розыска регионального МВД совместно с коллегами из Городищенского района.

Напомним, что 19 августа пожарные зафиксировали сразу 3 крупных возгорания сухой растительности возле поселков Каменный и Каменный Буерак, а также у коттеджного поселка «Ясен Парк».

На тушение огня были брошены все силы. Спасателям на помощь также был отправлен вертолет Ми-8. Сильный ветер долгое время мешал специалистам ликвидировать огонь из-за чего возникла угроза населенным пунктам.

В ходе проведенной экспертизы на месте происшествия было установлено, что причиной возгорания стал умышленный поджог.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе МВД по региону, подозреваемым в распространении огня оказался 43-летний рабочий.

В тот день он, изрядно приняв на грудь, поджег траву. Его товарищи попытались затушить возгорания, но из-за сильного ветра у них ничего не вышло.

На данный момент мужчина задержан. Ему грозит до 8 лет тюрьмы по статье «Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем поджога».

Отметим, что недавно были задержаны подростки, которых подозревают в причастности к пожару в Дзержинском районе. 25 августа они подожгли траву неподалеку от дома №17 по улице Космонавтов.

Напомним, что о волгоградских пожарах и о поимке пироманов недавно губернатор отчитался Владимиру Путину. Видимо, от волнения перед главой государства Андрей Бочаров сказал о том, что высота огня в регионе достигала 100 метров, что сразу породило массу шуток среди интернет-пользователей.

Юлия Соболева
Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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