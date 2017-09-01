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|Автобус из Волгограда попал в аварию под Сочи: есть погибший
|Скандалы и ЧП Волгоград
|01.09.2017 20:59
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Как сообщили "СоцИнформБюро" в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, пассажирский автобус, следовавший из Волгограда в Сочи, на 96 км трассы А-147 столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107.
По предварительным данным, в 11:50 неподалеку от поселка Совет Кважде водитель "семерки" выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом Setra. В результате дорожно-транспортного происшествия в легковом автомобиле погиб один человек и четверо пострадали.
В автобусе, в котором находились 25 человек, пострадавших нет.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Надира Коннова
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