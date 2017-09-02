В Советском районе ушел в магазин и не вернулся пожилой мужчина

Как сообщил "СоцИнформБюро" сын пропавшего Корнеева Виктора Ивановича, мужчина 31 августа около 18:00 отправился в магазин в Советском районе Волгограда, расположенный рядом с остановкой "Обувная фабрика". Время шло, а отец все не возвращался. Обеспокоенные родственники сначала сами кинулись искать пенсионера, однако поиски ни к чему не привели. Сын пожилого человека обратился в полицию.

Виктор Иванович ростом около 160 см, волосы седые. Особых примет у пенсионера нет, однако его близкие отметили, что мужчина медленно ходит. В день исчезновения пожилой человек был одет в светлые брюки, кроссовки черного цвета, зеленое поло. На голове белая бейсболка, а через плечо сумка черного цвета.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о потерявшемся человеке, просят позвонить по телефону 89375616965 или в полицию.

Надира Коннова

ФОТО: Из личного архива семьи Корнеевых