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|02.09.2017 03:35
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Следствием установлено, что в 2015 году подозреваемый находясь на заработках в Новороссийске, работал водителем одной из транспортных компаний. Заработанная плата, по всей видимости, не устраивала мужчину, поэтому он решился на преступление и похитил несколько партий загруженных в фуру мандаринов, общий вес которых составил около семидесяти тонн. После возбуждения уголовного дела, фигурантом которого он стал, калининградец скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в федеральный розыск.
- По полученной оперативной информации сотрудники УУР УМВД России по Калининградской области совместно с коллегами из УМВД России по городу Новороссийску, установили местонахождение подозреваемого и в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали его в поселке Низовье Гурьевского района Калининградской области. В настоящее время задержанный передан инициатору розыска в Новороссийск, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила ИА «Социнформбюро» официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также возможных причастных к нему других лиц.
Евгений Иванов
Оперативное видео МВД России.
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