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Украл мандарины – попал в розыск. Видео Печать
Скандалы и ЧП
02.09.2017 03:35

Украл мандарины – попал в розыск.

 Сотрудники полиции задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске за кражу мандаринов.


В следственном отделе УМВД города Новороссийск находится уголовное дело, возбужденное в отношении 44-летнего жителя Калининграда по статье 158 части 4 УК РФ (Кража).

Следствием установлено, что в 2015 году подозреваемый находясь на заработках в Новороссийске, работал водителем одной из транспортных компаний. Заработанная плата, по всей видимости, не устраивала мужчину, поэтому он решился на преступление и похитил несколько партий загруженных в фуру мандаринов, общий вес которых составил около семидесяти тонн. После возбуждения уголовного дела, фигурантом которого он стал, калининградец скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в федеральный розыск.

- По полученной оперативной информации сотрудники УУР УМВД России по Калининградской области совместно с коллегами из УМВД России по городу Новороссийску, установили местонахождение подозреваемого и в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержали его в поселке Низовье Гурьевского района Калининградской области. В настоящее время задержанный передан инициатору розыска в Новороссийск, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила ИА «Социнформбюро» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В данный момент проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, а также возможных причастных к нему других лиц.

Евгений Иванов

Оперативное видео МВД России.

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