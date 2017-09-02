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Под Волгоградом фермеры незаконно добывали воду для полива Печать
Скандалы и ЧП Волгоград
02.09.2017 08:42

Под Волгоградом фермеры незаконно добывали воду для полива

Инспекторы облкомприроды изъяли 35 глубинных насосов у предпринимателей Городищенского района.

Обнаружить незаконную добычу воды экологам удалось в ходе рейда по акваториям рек Грачи, Лиска, Тишанка, Бердия, Карповка, Сакарка и ериков Гнилой, Бугроватый и Каширин под Волгоградом.

В ходе надзорных мероприятий инспекторам удалось выявить 27 граждан, 6 индивидуальных предпринимателей и 3 юридических лица, нарушающих законодательство.

Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе облкомприроды, у них были изъяты 35 насосов и мотопомп. Общая сумма штрафов составила 340 рублей.

Юлия Соболева
Фото: Облкомприроды

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