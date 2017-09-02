Инвесторы готовы возродить «Химпром»
В Волгограде состоялось совещание по вопросу восстановления предприятия «Химпром». ....
Андрей Бочаров продолжает падение в рейтинге губернаторов
Центр информационных коммуникаций "Рейтинг" опубликовал очередное исследование деятельности глав суб....
|Под Волгоградом фермеры незаконно добывали воду для полива
|Скандалы и ЧП Волгоград
|02.09.2017 08:42
|
Обнаружить незаконную добычу воды экологам удалось в ходе рейда по акваториям рек Грачи, Лиска, Тишанка, Бердия, Карповка, Сакарка и ериков Гнилой, Бугроватый и Каширин под Волгоградом.
В ходе надзорных мероприятий инспекторам удалось выявить 27 граждан, 6 индивидуальных предпринимателей и 3 юридических лица, нарушающих законодательство.
Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе облкомприроды, у них были изъяты 35 насосов и мотопомп. Общая сумма штрафов составила 340 рублей.
Юлия Соболева
Понравилась новость? Поделись с друзьями!
-
08:54
В Краснослободске установлен карантин по бешенству
-
08:42
Под Волгоградом фермеры незаконно добывали воду для полива
-
03:35
Украл мандарины – попал в розыск. Видео
-
02:50
«Ротор-2» проиграл клубу из Красногорска
-
01:03
В Советском районе ушел в магазин и не вернулся пожилой мужчина
-
00:25
Женская сборная 25-я в рейтинге в ФИФА
-
00:16
Волгоград занял первое место по протяженности "убитых дорог"
-
01.09.2017 20:59
Автобус из Волгограда попал в аварию под Сочи: есть погибший
-
01.09.2017 18:21
В Дзержинском районе откроют сухой фонтан с подсветкой
-
01.09.2017 18:15
«Танцующий» мост встал в километровой пробке
-
01.09.2017 17:20
Волгоградцы смогут увидеть икону «Умягчения злых сердец»
-
01.09.2017 16:39
В музее «Россия. Моя история» начали установку интерактивных экранов
-
01.09.2017 15:03
Найден предполагаемый виновник страшного пожара под Волгоградом
-
01.09.2017 14:17
Волгоградские красотки устроят автомобильный заезд в центре города
Самое читаемое
-
08:54
В Краснослободске установлен карантин по бешенству
-
08:42
Под Волгоградом фермеры незаконно добывали воду для полива
-
03:35
Украл мандарины – попал в розыск. Видео
-
01:03
В Советском районе ушел в магазин и не вернулся пожилой мужчина
-
01.09.2017 20:59
Автобус из Волгограда попал в аварию под Сочи: есть погибший
-
01.09.2017 15:03
Найден предполагаемый виновник страшного пожара под Волгоградом
-
01.09.2017 14:14
Я знал, что нарушаю правила": Байкер перекрыл трассу ради спасения самоубийцы. ВИДЕО
Последние комментарии
-
Белки с Мамаева кургана разбрелись по Волгограду
-
На улице Елецкой,сегодня видели белочку. >>
-
-
В Волгограде банковских работников принуждают участвовать в благотворительности
-
В одной из квартир дома в Советском районе обнаружен труп девушки
-
Это не детдомовцы ,случайно? >>
-
-
Детские площадки Волгограда опасны для малышей
-
Добрый день! Бульвар 30 лет Победы д.35. Детская игровая площадка находится в аварийном состоянии ... >>
-
-
Под Волгоградом фермеры незаконно добывали воду для полива
-
Да уже не знают как содрать денег с людей. Об экологии они заботятся.Пусть все чиновники на велосипеды ... >>
-
-
Стелу «25 лет Волжскому» подсветят за 1 миллион рублей
-
Каждый день прохожу это место. Лучше бы эти денежки пустили на благоустройство прилегающей территории ... >>
-
-
Я знал, что нарушаю правила": Байкер перекрыл трассу ради спасения самоубийцы. ВИДЕО
-
Байкеру огромный РЕСПЕКТ !!!! Очень редко сейчас неравнодушные люди >>
-