Под Волгоградом фермеры незаконно добывали воду для полива

Инспекторы облкомприроды изъяли 35 глубинных насосов у предпринимателей Городищенского района. Обнаружить незаконную добычу воды экологам удалось в ходе рейда по акваториям рек Грачи, Лиска, Тишанка, Бердия, Карповка, Сакарка и ериков Гнилой, Бугроватый и Каширин под Волгоградом. В ходе надзорных мероприятий инспекторам удалось выявить 27 граждан, 6 индивидуальных предпринимателей и 3 юридических лица, нарушающих законодательство. Как сообщили ИА «СоцИнформБюро» в пресс-службе облкомприроды, у них были изъяты 35 насосов и мотопомп. Общая сумма штрафов составила 340 рублей. Юлия Соболева

Фото: Облкомприроды < Предыдущая Следующая >